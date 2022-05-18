Майгуров о Кубке Содружества: «Есть вариант, что будут участвовать сборные в формате Россия-1, Россия-2, Беларусь-1, Беларусь-2»

Глава Союза биатлонистов России ( ) рассказал о предстоящем Кубке Содружества с участием российских и белорусских спортсменов.

Планируется, что турнир будет состоять из пяти этапов – двух летних и трех зимних – и новогодней гонки.

«Точную сумму призовых на Кубке Содружества пока назвать не можем, она еще не определена.

Есть вариант, что в соревнованиях будут участвовать сборные в формате Россия-1, Россия-2, Беларусь-1, Беларусь-2. Не планируем лимитировать количество участников. Наоборот, хотим, что оно было максимальным.

Мы синхронизировали Кубок Содружества с нашим основным календарем Кубка России. Что касается этапа в Сочи, ведем переговоры с «Газпромом», чтобы минимизировать риски по лыжероллерным соревнованиям.

Потом поедем в Раубичи, а затем проведем летний чемпионат России, который будет открытым. Надеемся, что белорусские коллеги будут участвовать и в Кубке России тоже», – сказал Майгуров.

Календарь Кубка Содружества по биатлону: два этапа в России, три – в Беларуси, место проведения новогодней гонки пока неизвестно