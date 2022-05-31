Максим Максимов: «Всегда говорил и говорю спортсменам о необходимости диалога. Латыпов в этом плане самый коммуникабельный»

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов назвал Эдуарда Латыпова одним из самых коммуникабельных спортсменов.

«Спортсмену свойственно давать себе субъективные оценки. Взгляд тренера на работу спортсмена более объективен. Он более спокойно, глядя со стороны, «без взлета эмоций» оценивает складывающуюся ситуацию.

Биатлонист исходит, как правило, из личного опыта. Тренер – из своего тренерского, методического и психологического опыта, а также из опыта спортсменов, с которыми он работает, из опыта предшествующих поколений. Спортсмен рассматривает свою работу с позиции сегодняшнего дня, а тренер рассматривает ее как промежуточный этап подготовки к поставленной цели.

Во время соревновательного периода больше прислушиваюсь к мнению спортсменов, ориентируюсь на их ощущения. В этот период становлюсь больше их помощником, чем тренером. Всегда говорил и говорю спортсменам о необходимости диалога.

Эдуард Латыпов в этом плане самый коммуникабельный, мы можем с ним обсудить более детально как один из этапов подготовки, так и единичный тренировочный день. Для него важно вникнуть в детали, поделиться своими ощущениями от нагрузки. По моему мнению, очень профессиональное отношение к работе», – рассказал Максимов.

Максим Максимов: «Неужели Сорин считает, что Каминский не способен повысить уровень подготовки Халили? Тренер из другого вида спорта не имеет морального права вмешиваться»