Каминский об уходе Халили и Серохвостова из его группы: «Это задевает, это два сильнейших молодых спортсмена в стране, на которых я хотел построить команду»

Теги сборная России Максим Максимов Юрий Каминский Эдуард Латыпов Анатолий Волков Карим Халили Даниил Серохвостов Артем Истомин Биатлон

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался об уходе Карима Халили и Даниила Серохвостова в группу Артема Истомина.

«По своему уровню в моей группе, кроме Латыпова, спортсмены, которые в основном соответствуют резервному составу.

Даниил Серохвостов и Карим Халили ушли в другую группу. Это задевает, это два сильнейших молодых спортсмена в стране, на которых я хотел построить команду, которая, как мне хочется, была бы конкурентоспособна с норвежцами.

У меня в штабе я и Максимов. Идут переговоры по поводу аналитика. Еще есть договоренность, что Анатолий Волков будет из лыжной команды», – рассказал Каминский.

Наша сборная по биатлону – лабиринт: команду разбили на 4 группы, Бабиков (опять!) сменил тренера, от Шашилова все разбежались

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные