Каминский об уходе Халили и Серохвостова из его группы: «Это задевает, это два сильнейших молодых спортсмена в стране, на которых я хотел построить команду»

Тренер мужской сборной России по биатлону высказался об уходе и в группу .

«По своему уровню в моей группе, кроме Латыпова, спортсмены, которые в основном соответствуют резервному составу.

Даниил Серохвостов и Карим Халили ушли в другую группу. Это задевает, это два сильнейших молодых спортсмена в стране, на которых я хотел построить команду, которая, как мне хочется, была бы конкурентоспособна с норвежцами.

У меня в штабе я и Максимов. Идут переговоры по поводу аналитика. Еще есть договоренность, что Анатолий Волков будет из лыжной команды», – рассказал Каминский.

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