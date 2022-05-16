Бабиков, Халили и Серохвостов отказались тренироваться у Каминского (Metaratings)

Теги сборная России Максим Максимов Юрий Каминский Сергей Башкиров Антон Бабиков Эдуард Латыпов Карим Халили Даниил Серохвостов Артем Истомин Биатлон

Антон Бабиков, Карим Халили и Даниил Серохвостов отказались тренироваться в группе Юрия Каминского. 

По информации Metaratings, уход спортсменов связан с недовольством тем, что Каминский уделял больше внимания Эдуарду Латыпову, чем другим.

Также у помощника тренера – Максима Максимова – не сложились отношения с коллективом спортсменов.

Халили и Серохвостов будут готовиться к новому сезону в группе Артема Истомина, Бабиков – в группе Сергея Башкирова. 

Серохвостов и Халили будут тренироваться у Истомина, Латыпов – у Каминского, Логинов и Цветков – у Башкирова. СБР утвердил составы групп

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