Бабиков, Халили и Серохвостов отказались тренироваться у Каминского (Metaratings)

Антон Бабиков, Карим Халили и Даниил Серохвостов отказались тренироваться в группе Юрия Каминского.
По информации Metaratings, уход спортсменов связан с недовольством тем, что Каминский уделял больше внимания Эдуарду Латыпову, чем другим.
Также у помощника тренера – Максима Максимова – не сложились отношения с коллективом спортсменов.
Халили и Серохвостов будут готовиться к новому сезону в группе Артема Истомина, Бабиков – в группе Сергея Башкирова.
Серохвостов и Халили будут тренироваться у Истомина, Латыпов – у Каминского, Логинов и Цветков – у Башкирова. СБР утвердил составы групп