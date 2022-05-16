Бабиков, Халили и Серохвостов отказались тренироваться у Каминского (Metaratings)

, и отказались тренироваться в группе Юрия Каминского.

По информации Metaratings, уход спортсменов связан с недовольством тем, что Каминский уделял больше внимания , чем другим.

Также у помощника тренера – – не сложились отношения с коллективом спортсменов.

Халили и Серохвостов будут готовиться к новому сезону в группе Артема Истомина, Бабиков – в группе Сергея Башкирова.

Серохвостов и Халили будут тренироваться у Истомина, Латыпов – у Каминского, Логинов и Цветков – у Башкирова. СБР утвердил составы групп