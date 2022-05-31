Максим Максимов: «Неужели Сорин считает, что Каминский не способен повысить уровень подготовки Халили? Тренер из другого вида спорта не имеет морального права вмешиваться»

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов поделился мнением об уходе Карима Халили из группы Юрия Каминского.

Сообщалось, что в ходе прошлого сезона у биатлониста возникли разногласия с Максимовым по стрелковой подготовке.

– После Олимпийских игр я попросил ребят дать обратную связь по нашей совместной работе. Возможно, есть какие-то нарекания, пожелания, что хотелось бы улучшить в следующем сезоне. Но обратную связь от спортсменов я не получил. Претензий лично мне никто не озвучил.

Лишь в интервью тренера молодежной сборной по лыжным гонкам и личного тренера Карима Халили Егора Сорина я прочитал, что у нас якобы были недоработки и упущения в плане стрельбы у Карима.

– И в чем были недоработки? Тем более Халили не работал в вашей группе летом на Семинском перевале и на декабрьском сборе, а тренировался с Сориным в Италии.

– В интервью он не поясняет, на каком основании сделал такие выводы. А личного разговора у нас не было. Буду рад услышать от любых специалистов конкретную конструктивную критику. Но после пропуска перечисленных вами сборов у Карима отмечалось снижение стрелковых показателей.

Нам, как тренерам сборной России, такая ситуация не нравилась. Я считаю, что в сборной страны такая практика недопустима. Тренер из другого вида спорта не имеет морального и этического права вмешиваться в подготовку спортсмена и нарушать программу, составленную тренером, отвечающим за результат спортсмена, тем более в олимпийский сезон.

Неужели Егор считает, что Каминский не способен повысить уровень функциональной подготовки Карима, сомневается в профессионализме одного из самых титулованных лыжных тренеров? Или спарринг-партнеры в команде недостойные, слабоватые? Или здесь что-то другое?

Биатлон – это не два отдельных вида спорта: лыжные гонки и стрельба. Мы с Юрием Михайловичем прорабатываем и продумываем каждый сбор тренировочного периода. На сбор с группой едем не туда, где комфортно и интересно, а туда, где можем решать конкретные задачи, – отметил Максимов.

«Ради хотелок спортсменов я никогда не буду сдавать тренера». Каминский о переходе Халили и Серохвостова в другую группу