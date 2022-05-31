Максим Максимов: «Неужели Сорин считает, что Каминский не способен повысить уровень подготовки Халили? Тренер из другого вида спорта не имеет морального права вмешиваться»

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Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов поделился мнением об уходе Карима Халили из группы Юрия Каминского.

Сообщалось, что в ходе прошлого сезона у биатлониста возникли разногласия с Максимовым по стрелковой подготовке.

– После Олимпийских игр я попросил ребят дать обратную связь по нашей совместной работе. Возможно, есть какие-то нарекания, пожелания, что хотелось бы улучшить в следующем сезоне. Но обратную связь от спортсменов я не получил. Претензий лично мне никто не озвучил.

Лишь в интервью тренера молодежной сборной по лыжным гонкам и личного тренера Карима Халили Егора Сорина я прочитал, что у нас якобы были недоработки и упущения в плане стрельбы у Карима.

– И в чем были недоработки? Тем более Халили не работал в вашей группе летом на Семинском перевале и на декабрьском сборе, а тренировался с Сориным в Италии.

– В интервью он не поясняет, на каком основании сделал такие выводы. А личного разговора у нас не было. Буду рад услышать от любых специалистов конкретную конструктивную критику. Но после пропуска перечисленных вами сборов у Карима отмечалось снижение стрелковых показателей.

Нам, как тренерам сборной России, такая ситуация не нравилась. Я считаю, что в сборной страны такая практика недопустима. Тренер из другого вида спорта не имеет морального и этического права вмешиваться в подготовку спортсмена и нарушать программу, составленную тренером, отвечающим за результат спортсмена, тем более в олимпийский сезон. 

Неужели Егор считает, что Каминский не способен повысить уровень функциональной подготовки Карима, сомневается в профессионализме одного из самых титулованных лыжных тренеров? Или спарринг-партнеры в команде недостойные, слабоватые? Или здесь что-то другое?

Биатлон – это не два отдельных вида спорта: лыжные гонки и стрельба. Мы с Юрием Михайловичем прорабатываем и продумываем каждый сбор тренировочного периода. На сбор с группой едем не туда, где комфортно и интересно, а туда, где можем решать конкретные задачи, – отметил Максимов.

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