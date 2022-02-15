Максим Максимов: «Латыпов был просто не готов психологически. Немногие могут справиться в этой ситуации со стрельбой»

Тренер сборной России по стрельбе высказался о выступлении в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Латыпов с преимуществом в 50 секунд лидировал перед последним огневым рубежом, но после стрельбы стоя ушел на два штрафных круга.

Россияне стали в эстафете третьими.

«Латыпов был просто не готов психологически. Первый выстрел он попал в порыв, а дальше его затрясло. Тяжело винить Эдуарда. Немногие могут справиться в этой ситуации со стрельбой.

Хочу просто выразить слова поддержки Эдуарду и поблагодарить команду за отличную гонку. Думаю, Эдуард станет психологически намного сильнее. При повторении такой ситуации он с ней справится», – сказал Максимов.

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После такой гонки можно сломаться навсегда. Давайте передадим Латыпову слова поддержки