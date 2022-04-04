Александр Тихонов: «Если бы была возможность, дал бы Симону Фуркаду российское гражданство. Назначил бы его министром спорта»

Четырехкратный олимпийский чемпион заявил, что хотел бы назначить экс-биатлониста из Франции Симона Фуркада министром спорта России.

Ранее Фуркад поддержал российских биатлонистов в ситуации с отстранением.

«Я очень хорошо знаю Симона. Не каждый француз решился бы сделать то, что сделал он.

Если бы у меня была возможность – я бы ему дал российское гражданство. У нас есть где работать: и в биатлоне, и в руководстве.

Если человек решился на такой поступок, то ему надо дать право выбора. Сделать несколько предложений и дать время на раздумья, если он будет заинтересован в работе в России.

Я бы его назначил министром спорта», – заявил Тихонов.

Симон Фуркад: «После интервью, где я сказал, что отстранять русских спортсменов контрпродуктивно, получил сотни сообщений с ненавистью»