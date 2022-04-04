Светлана Журова: «Если Симон Фуркад изъявит желание получить российское гражданство, мы его поддержим и постараемся осуществить это»

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила о готовности поддержать французского биатлониста Симона Фуркада.

Симон Фуркад подвергся критике в соцсетях после того, как назвал ошибкой отстранение российских биатлонистов от международных стартов.

«Каждый должен быть в той стране, в которой он хочет быть. Фуркад просто повел себя как спортсмен очень правильно.

Однако если его очень сильно затравят во Франции, то мы всегда протянем ему руку помощи, если что-то будет плачевно и его слова будут неприемлемы для государства и граждан Франции.

Если Фуркад изъявит желание получить гражданство, то мы его, конечно, поддержим и постараемся осуществить это», — сказала Журова.

Симон Фуркад: «После интервью, где я сказал, что отстранять русских спортсменов контрпродуктивно, получил сотни сообщений с ненавистью»