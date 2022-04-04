Дмитрий Губерниев: «Мы благодарны Симону Фуркаду. Умные и трезвые люди понимают, что спортсмены должны выступать»

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил благодарность Симону Фуркаду, который поддержал российских биатлонистов в ситуации с отстранением.

критикуют и будут критиковать! Мы ему благодарны. Такие люди. О, времена! О, нравы!

Что касается позиции Мартена, то спортсмены сейчас являются заложниками ситуации. Энхаэловцы играют, теннисисты с оговорками, но тоже выступают. Биатлон является законодателем мод в том, кто быстрее примет решение. В мире биатлон самый первый!

Из ФИФА нас не исключили, а биатлонисты испытывают моральное терзание по поводу русских. Такова жизнь. Есть кто за, и кто против. В этой ситуации умные и трезвые люди понимают, что спортсмены должны выступать.

Французам нравилось соревноваться с нашими биатлонистами. Им нравилось приезжать в Россию», – сказал Губерниев.

Симон Фуркад: «После интервью, где я сказал, что отстранять русских спортсменов контрпродуктивно, получил сотни сообщений с ненавистью»