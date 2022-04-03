Светлана Журова: «Симон Фуркад последователен, он всегда был другом России. Спортсмены должны понимать, что дальше будет очень непросто»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала заявление о негативных сообщениях в соцсетях, которые он получил из-за поддержки российских биатлонистов.

«Фуркад уже взрослый, достаточно опытный человек, спортсмен. Он понимал, что последует, он осознавал это полностью. Спортсмены должны понимать, что дальше будет очень непросто. За их слова может последовать осуждение.

В этом отношении Фуркад решил быть последовательным, он всегда был другом России, биатлона. И мне казалось, что он позитивно относится к нашей стране. Он решил поддержать наших спортсменов.

Фуркад же ничего не сказал про политику, он высказался только про российских спортсменов. Таким образом, он хотел показать, что остальные смешали спорт и политику», – сказала Журова.