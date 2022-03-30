Анастасия Гореева: «Рада, что получается возвращать форму. Ничего не ожидала от этих соревнований, расслабила голову и просто получила удовольствие от гонки»

Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала свое выступление в спринте на чемпионате России в Тюмени, где она стала третьей.

«Я очень рада, что у меня получается потихоньку возвращать свою форму. Честно говоря, я не верила. Ничего не ожидала от этих соревнований, можно сказать, расслабила свою голову и просто получила удовольствие от гонки.

Я надеюсь, что меня по-прежнему рассматривают в команду, но мне и в регионе неплохо.

Получается, я попала в масс-старт. С ноги зашла. Теперь буду стараться выступать хорошо там. У нас впереди еще две эстафеты, будем бороться.

Подъем на финише – это уже когда темнота в глазах, сил не остается, но тренеры кричат: отбиваешь, отбиваешь, попробуй за второе зацепиться. И ты такая: ага! И пытаешься еще добавить, но жаль… Сегодня только третья», – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

Гореева о бронзе спринта на ЧР: «Наверное, это моя самая ценная медаль. Когда ушла с рубежа, сказали, что я 4-я, и я дала себе слово, что эту медаль не отпущу»