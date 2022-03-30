Резцова о 4-м месте в спринте: «Мне не обидно, ничего страшного не произошло. Я должна проанализировать, как работать в этот ветер, сделать работу над ошибками»

Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление в спринте на чемпионате России в Тюмени (4-е место c тремя промахами).

– Кристина, как же так?

– А чуть поконкретнее? Что не так?

– Бежала почти как богиня, но вот стреляла – не совсем.

– Так, как и весь сезон. Сегодня для всех была тяжелая ветровая обстановка. Кому-то везло, кому-то нет – ветер был непостоянный. Я пришла на стрельбу, ветер там крутил, вихлял.

– Насколько обидно проигрывать Гореевой, которую мало кто рассматривал сегодня как потенциальную конкурентку вам на финише?

– Зря вы так говорите. Настя очень сильная функционально девочка. Поэтому нисколько не обидно. Сегодня эти люди сильнее оказались, причем все трое. Здесь не нужно выделять кого-то одного – просто сегодня они действительно молодцы, они крутые, они чемпионы и призеры России.

– Насколько вообще для вас неожиданный подиум?

– Наверное, самое неожиданное (и больше всего я рада за нее) – это Лиза Каплина. Она молодец. Стрелять сегодня ноль – это очень тяжело, она сделала очень хорошую работу.

Ветер сегодня не столько сильный, сколько в разные стороны дует. На пристрелке он менялся несколько раз, иногда ты просто смотришь на флажок и не понимаешь – то ли влево, то ли вправо, то ли в сторону установок. Выстрелы невозможно контролировать.

На ноль реально было стрелять – Лиза Каплина отстреляла. Может быть, повезло. Когда я пришла стрелять, на первых двух выстрелах ветра не было, а потом начался очень сильный, потом стих.

На чемпионате России побегу всю программу.

– Какие задачи с учетом обидного 4-го места?

– Да не обидно мне. Это жизнь, ничего страшного не произошло. У меня нет такого, что все стальные гонки я должна выиграть. Я должна проанализировать, как работать в этот ветер, просто сделать работу над ошибками.

В дальнейшем, особенно в эстафетах, нельзя допускать таких ошибок, как я сегодня стоя просто убежала. Это глупость. На таком уровне – это грубая ошибка. Я просто не буду этого делать.

Конечно, мотивации куча. Этот сезон настолько показательный, он очень много принес положительных эмоций. Я очень сильно выросла, знаю, куда еще расти, очень хочу это сделать, – сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».