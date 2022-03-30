Светлана Миронова: «Нахожусь в хорошей форме, но лыжи не работали вообще. Надеюсь, к следующим гонкам исправят, потому что с такими лыжами нет смысла бегать»

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Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свое выступление в спринте на чемпионате России (23-е место).

«Я нахожусь в хорошей форме, но, к сожалению, сегодня мой инвентарь абсолютно был не подготовлен. За исключением двух отрезков всю дистанцию лыжи не работали вообще. Я не буду говорить, кто готовил, но лыжи были хуже, чем тренировочные.

Бежать было невозможно – даже при условии хорошей стрельбы я сегодня не была бы первой, потому что мои лыжи не работали.

Думаю, что дальше к гонкам все исправят. Очень на это надеюсь, потому что с такими лыжами нет никакого смысла бегать – только занимать места во втором десятке», – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

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