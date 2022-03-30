Юрлова о выступлении на ЧР: «Не буду сейчас говорить конкретно – это возвращение в спорт или что-то другое. В ближайшие дни озвучу свою цель»

Чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова оценила свое первое после паузы в карьере выступление в спринте чемпионата России, где она заняла 34-е место.

– Насколько сложнее возвращаться после второй беременности?

– Конечно, в два раза все дольше, восстановление дольше. Сейчас есть определенный базовый уровень, но не хватает стартов, потому что девчонки пробегали весь сезон, а для меня сегодня почти открытие сезона.

Когда был последний этап в Контиолахти – в марте 2020-го? Получается, два года (не бегала на крупных стартах).

– Что помогало готовиться? Может, выступление в марафоне на 34 км?

– Нет. Думаю, это общая долгая работа. Чтобы выступать на том уровне, на котором сейчас девчонки бегут, надо много работать.

– Какая у вас главная цель? К чему стремитесь – к следующей Олимпиаде, чемпионату мира?

– Нет. Я в ближайшие дни озвучу эту цель.

– На чем нужно делать упор во время возвращения?

– Не буду сейчас говорить конкретно – возвращение это или что-то другое.

Отвечу насчет этой гонки: очень рада, что удалось справиться с этим ветром на стойке. Разочарована, что не удалось справиться на лежке. По ходу гонки это была больше темповая работа, соревновательным темпом я бы это не назвала.

– Мы увидим здесь связку Цветков – Юрлова? Мы ради этого в Тюмени.

– Да, я, наверное, тоже ради этого, потому что для меня это будет большая честь – бежать с Максимом, с призером Олимпиады, и представлять свой регион – такой звездной команды.

– Почему бежали на лыжах Серохвостова?

– Сегодня откатывали лыжи. Моя пара немножко проигрывала этим, поэтому приняли решение бежать на лыжах Даниила. Не знаю, на какой паре он бежал, но пользуясь случаем, поздравляю его с победой на чемпионате России, – сказала Юрлова в эфире «Матч ТВ».

Юрлова возвращается в биатлон в 37 лет – после второго декрета. Зачем это чемпионке мира?