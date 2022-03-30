Гореева о бронзе спринта на ЧР: «Наверное, это моя самая ценная медаль. Когда ушла с рубежа, сказали, что я 4-я, и я дала себе слово, что эту медаль не отпущу»

Теги сборная России жен чемпионат России Анастасия Гореева Биатлон

Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, как прошел спринт на чемпионате России, где она завоевала бронзу. 

«Вы знаете, это, наверное, будет моя самая ценная медаль. Это первая личная медаль в этом сезоне, я до сих пор не верю.

Когда я ушла с рубежа, мне сказали, что я 4-я. И я дала себе слово, что эту медаль я не отпущу.

Говорят, что дома и стены помогают. Я вернулась в свой регион, тренировалась под руководством Евгения Николаевича Куваева. Мы проделали огромную работу, и вот вы видите ее результат. Неожиданно состояние сегодня было хорошее, и лыжи меня сегодня радовали – я многих накатывала, за что большое спасибо всей нашей команде.

Всю дистанцию меня вели только третий круг, говорили, что я отыгрываю. Это только придавало мне больше сил бороться дальше, не бросать. Когда я стрельнула два штрафа стоя, думала: ну вот, опять будет третий десяток. Но когда на уходе мне сказали, что я 4-я, я не поверила», – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ». 

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