Себастьян Самуэльссон: «Россияне были отстранены почти три недели назад, и с тех пор ситуация не улучшилась. Было бы странно приглашать их обратно»

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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поделился мнением об отстранении россиян от международных турниров в связи с ситуацией на Украине.

«Российские спортсмены были отстранены почти три недели назад, и с тех пор не произошло ничего, что улучшило бы ситуацию. Поэтому было бы очень странно приглашать их обратно. 

Говорим ли мы об отстранении россиян? Скорее о том, что мы чувствуем – мы хотим оказать как можно большую поддержку Украине.

IBU провел сбор средств. Надеюсь, мы сможем внести свой вклад и помочь в меру наших возможностей», – говорит Самуэльссон.

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