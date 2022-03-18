Себастьян Самуэльссон: «Россияне были отстранены почти три недели назад, и с тех пор ситуация не улучшилась. Было бы странно приглашать их обратно»

Шведский биатлонист поделился мнением об отстранении россиян от международных турниров в связи с ситуацией на Украине.

«Российские спортсмены были отстранены почти три недели назад, и с тех пор не произошло ничего, что улучшило бы ситуацию. Поэтому было бы очень странно приглашать их обратно.

Говорим ли мы об отстранении россиян? Скорее о том, что мы чувствуем – мы хотим оказать как можно большую поддержку Украине.

IBU провел сбор средств. Надеюсь, мы сможем внести свой вклад и помочь в меру наших возможностей», – говорит Самуэльссон.