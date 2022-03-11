Эльвира Оберг об отстранении россиян: «Думаю, IBU принял правильное решение. То, что сейчас происходит, ужасно»

Шведские биатлонисты высказались о текущей ситуации на Украине и отстранении российских спортсменов от соревнований Кубка мира.

«Конечно, мы думаем об этом и следим за новостями, чтобы быть в курсе. Сейчас мы тоже недалеко от российской границы.

Думаю, что происходящее сейчас довольно тяжело для отдельных спортсменов, которым не разрешено соревноваться. Некоторые высказывались против. В то же время нужно что-то делать, и, в конце концов, я думаю, что IBU принял правильное решение.

Мы должны сделать все, что в наших силах, и показать нашу поддержку Украине. Потому что то, что происходит, ужасно», – сказала .

«Я думаю, что это ужасно, и это влияет на всех нас. Я слежу за этим ежедневно и очень надеюсь, что это скоро закончится.

Что могу лично я сделать – так это выразить свою поддержку, выйти с флагом на винтовке. Хотя я понимаю, что это не имеет большого значения», – сказала .

«Трудно это принять. Надеюсь, что мне никогда не придется испытать это в непосредственной близости. Понятно, что спорт не кажется таким важным, когда видишь, что происходит на Украине.

Важно, чтобы мы взяли на себя ответственность и показали четкую позицию. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы поддержать Украину», – отметил .