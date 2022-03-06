Кубок мира. Зачет гонок преследования. Фийон-Майе лидирует, Самуэльссон – 2-й, Жаклен – 3-й, Логинов – 8-й

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти и сохранил лидерство в зачете этого вида программы.
Кубок мира по биатлону
Зачет гонок преследования
Мужчины
После 6 гонок из 7
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 325
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 239
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 222
4. Эрик Лессер (Германия) – 193
5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 177
6. Симон Дестье (Франция) – 177
7. Антон Смольский (Беларусь) – 152
8. Александр Логинов (Россия) – 151
9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 151
10. Теро Сеппяля (Финляндия) – 149...
19. Эдуард Латыпов (Россия) – 113...
26. Карим Халили (Россия) – 88...
32. Даниил Серохвостов (Россия) – 70
33. Максим Цветков (Россия) – 61...
38. Александр Поварницын (Россия) – 45...
45. Антон Бабиков (Россия) – 31