Кубок мира. Зачет гонок преследования. Фийон-Майе лидирует, Самуэльссон – 2-й, Жаклен – 3-й, Логинов – 8-й

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти и сохранил лидерство в зачете этого вида программы.

мира по биатлону

Зачет гонок преследования

Мужчины

После 6 гонок из 7

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 325

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 239

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 222

4. Эрик Лессер (Германия) – 193

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 177

6. Симон Дестье (Франция) – 177

7. Антон Смольский (Беларусь) – 152

8. (Россия) – 151

9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 151

10. Теро Сеппяля (Финляндия) – 149...

19. (Россия) – 113...

26. Карим Халили (Россия) – 88...

32. Даниил Серохвостов (Россия) – 70

33. (Россия) – 61...

38. Александр Поварницын (Россия) – 45...

45. Антон Бабиков (Россия) – 31