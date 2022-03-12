Динара Алимбекова: «Я не была в восторге от того, чтобы приехать в Россию посоревноваться. Все-таки у меня было что еще сказать на Кубке мира»

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала свое выступление на этапе Кубка России в Уфе, где заняла четвертое место в спринте.

– Скажу сразу: я не была в восторге от того, чтобы приехать сюда в Россию посоревноваться, поддержать команду. Вы знаете, что я сначала сказала, что для меня сезон закончен. Я действительно не готовилась дальше соревноваться, не было никакого настроения и мотивации.

Все-таки у меня было что еще сказать на Кубке мира. Когда узнала, что нас не допустят, то практически не тренировалась. Как-то не было удовольствия, но раз мы здесь, надо работать.

– Что заставило изменить решение и приехать?

– Сначала тренеры оставили нам право выбора, сказали, что можно выбрать. Я подумала, что не поеду соревноваться, раз есть такая возможность, то хотелось бы решить пару вопросов по здоровью.

Я получила разрешение от тренерского штаба, от руководства, поэтому не готовилась, потом буквально за вечер до вылета нужно заканчивать сезон, нужно готовиться и приезжать выступать. Все-таки у нас рабочие контракты, которые мы обязаны выполнять, поэтому я здесь. Отпуск у меня только в апреле.

– Вы уже думаете о следующем сезоне?

– Я еще не думала и не хочу думать. Здесь все меняется каждый день. Мы будем готовы к любому развитию событий: мы профессиональные спортсмены, мы должны думать о карьере и соревнованиях, не лезть никуда. Какая команда будет, то и будем выполнять.

– Если бы россиян и белорусов допустили до этапов Кубка мира, им бы дали выступить спокойно?

– Не знаю, сложно говорить, что было бы. После возвращения с Олимпиады пошли ужасные новости. Выходя на тренировку, у меня не было никакого суперзаряда, все было очень грустно, никто ни с кем не разговаривал.

Даже если мы вне политики, это все равно нас касается. Поэтому я и говорила, что не хотела ехать, все-таки здесь нужны эмоции. Мне кажется, что на Кубке мира тяжело было найти какие-то эмоции, – сказала Алимбекова.

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