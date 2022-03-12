Антон Смольский: «Неприятно осознавать, что мы теряем хорошую форму. Думаю, люди, которые отстраняли нас, понимают, насколько это больно»

Белорусский биатлонист Антон Смольский высказался об отстранении России и Беларуси от международных соревнований.

Сегодня спортсмен выиграл спринт на этапе Кубка России в Уфе.

«О политических моментах говорить не буду, и так все в курсе. Неприятно, конечно, такое осознавать, что мы теряем хорошую форму. Я занимал высокую позицию в рейтинге. Это даже не деньги, не слава, это был исторический момент.

Мы работали с большим акцентом на Олимпийские игры, поэтому обидно терять такую форму, но благодаря российскому биатлону можем участвовать в таких соревнованиях.

Сейчас очень накаленная ситуация во всем мире, хочется верить, что все успокоится. Отстранение – это неприятный момент. Не хочется об этом много говорить, но, думаю, люди, которые отстраняли, понимают, насколько это больно.

Были мысли (о том, чтобы досрочно уйти в отпуск – Sports.ru): я хотел провести восстановление, но решил еще немного посоревноваться» – отметил Смольский.

Открытый Кубок России. Смольский выиграл спринт, Лазовский – 2-й, Логинов – 3-й, Халили – 9-й, Серохвостов – 13-й, Латыпов – 24-й