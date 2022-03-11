Пресс-атташе СБР: «История с участием белорусов в соревнованиях в Уфе и Тюмени – форс-мажор. Пришлось изобрести Кубок Союза биатлонистов России»

Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал о наградах на Кубке России в Уфе и чемпионате России в Тюмени, где кроме российских выступят белорусские биатлонисты.
«В Уфе и Тюмени будут два зачета. Тема важная: если белорусский спортсмен выигрывает гонку, он будет считаться чемпионом России?
Короткое пояснение. Откуда взялся Кубок Союза биатлонистов России? Внутри сезона нельзя сделать всероссийские соревнования де-юре открытыми для иностранных участников.
На этот год у нас действует регламент – «Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по биатлону на 2022 год» – по нему участвуют только спортсмены из субъектов Российской Федерации.
История с участием белорусских биатлонистов в соревнованиях в Уфе и Тюмени – форс-мажор. Пришлось изобрести Кубок Союза биатлонистов России – де-факто это открытый зачет Кубка и чемпионата России. И подготовить специальный комплект наград с государственной символикой России и Беларуси», – написал Аверьянов.
Смольский и Алимбекова выступят на Кубке России по биатлону, Сола и Бочарников – на чемпионате России