Пресс-атташе СБР: «История с участием белорусов в соревнованиях в Уфе и Тюмени – форс-мажор. Пришлось изобрести Кубок Союза биатлонистов России»

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Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБРСергей Аверьянов рассказал о наградах на Кубке России в Уфе и чемпионате России в Тюмени, где кроме российских выступят белорусские биатлонисты. 

«В Уфе и Тюмени будут два зачета. Тема важная: если белорусский спортсмен выигрывает гонку, он будет считаться чемпионом России?

Короткое пояснение. Откуда взялся Кубок Союза биатлонистов России? Внутри сезона нельзя сделать всероссийские соревнования де-юре открытыми для иностранных участников.

На этот год у нас действует регламент – «Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по биатлону на 2022 год» – по нему участвуют только спортсмены из субъектов Российской Федерации. 

История с участием белорусских биатлонистов в соревнованиях в Уфе и Тюмени – форс-мажор. Пришлось изобрести Кубок Союза биатлонистов России – де-факто это открытый зачет Кубка и чемпионата России. И подготовить специальный комплект наград с государственной символикой России и Беларуси», – написал Аверьянов. 

Смольский и Алимбекова выступят на Кубке России по биатлону, Сола и Бочарников – на чемпионате России

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