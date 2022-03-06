Алимбекова не планирует участвовать в чемпионате и Кубке России

Белорусская биатлонистка не выступит на российских соревнованиях.

Ранее IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

После этого было принято решение, что сборная Беларуси выступит на соревнованиях в России.

«Соревновательный сезон для меня завершен: я не планирую поездок в Уфу и Тюмень на старты Кубка и чемпионата России. Останусь в Беларуси, чтобы заняться обследованием здоровья.

Пусть будет так, раз уж мне выпал шанс провести все реабилитации немного раньше.

Снег есть в Раубичах, а, значит, и здесь можно провести отличную закатку», – цитирует Алимбекову Руслан Васильев в телеграм-канале.