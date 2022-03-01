Александр Тихонов: «В IBU два североамериканца и чех – надо писать этим шакалам, что американцы за последние 70 лет разбомбили десятки стран»

Теги Шамиль Тарпищев Александр Тихонов Елена Исинбаева сборная России сборная России жен сборная Норвегии сборная Норвегии жен МОК Виталий Смирнов Олимпийская сборная России Политика контент Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жестко высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

– Норвежцы – законченные люди, ограниченные, им кроме скандалов ни хрена не надо было никогда. Как только у них появляется серьезная конкуренция, так у них одна проблема – нагадить, подать протест. От норвежцев стоило ждать гадостей – вместо развития спорта, создания серьезной конкуренции, повышения смотрения по телевидению, они занимаются этой хреновиной.

Нам надо быть самим посмелее. В IBU (Международном союзе биатлонистов) два североамериканца и чех – это три законченных негодяя, надо писать этим шакалам, что американцы за последние 70 лет разбомбили десятки стран. Что они на это ответят?

– Нам надо идти в суды?

– А кто у нас пойдет в суд? МОК (Международный олимпийский комитет) Россию защищать не собирается, ведь кто у них спонсоры? Американские компании, а наших там нет. Кто платит, тот и заказывает музыку.

Исинбаева и Тарпищев являются членами МОК, ничего не решают, при Смирнове такого не было, все вопросы решались в пользу России. В биатлоне нас выгнали отовсюду, мы не являемся членами IBU. Мы везде все просрали и все время ищем лазейку, – сказал Тихонов.

Наших лыжников все-таки выдавили с Кубка мира – FIS этого не хотела, но все решили Норвегия и Швеция. Главная пострадавшая – Непряева

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные