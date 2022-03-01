Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жестко высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

– Норвежцы – законченные люди, ограниченные, им кроме скандалов ни хрена не надо было никогда. Как только у них появляется серьезная конкуренция, так у них одна проблема – нагадить, подать протест. От норвежцев стоило ждать гадостей – вместо развития спорта, создания серьезной конкуренции, повышения смотрения по телевидению, они занимаются этой хреновиной.

Нам надо быть самим посмелее. В IBU (Международном союзе биатлонистов) два североамериканца и чех – это три законченных негодяя, надо писать этим шакалам, что американцы за последние 70 лет разбомбили десятки стран. Что они на это ответят?

– Нам надо идти в суды?

– А кто у нас пойдет в суд? МОК (Международный олимпийский комитет) Россию защищать не собирается, ведь кто у них спонсоры? Американские компании, а наших там нет. Кто платит, тот и заказывает музыку.

Исинбаева и Тарпищев являются членами МОК, ничего не решают, при Смирнове такого не было, все вопросы решались в пользу России. В биатлоне нас выгнали отовсюду, мы не являемся членами IBU. Мы везде все просрали и все время ищем лазейку, – сказал Тихонов.

Наших лыжников все-таки выдавили с Кубка мира – FIS этого не хотела, но все решили Норвегия и Швеция. Главная пострадавшая – Непряева