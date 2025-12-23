Верховный суд Норвегии не будет пересматривать дело Бессеберга о коррупции
Верховный суд Норвегии отказал Бессебергу в пересмотре его дела.
Дело экс-главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга о коррупции не будет пересматриваться в Верховном суде.
В апреле 2024 года Бессеберга приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию в период, когда он возглавлял IBU. Его обвинили в получении взяток в виде дорогих часов, секс-услуг с проститутками, охотничьих туров в Россию, Австрию и Чехию.
Бессеберг обжаловал вердикт в Апелляционном суде, настаивая на полном оправдании. В итоге срок был сокращен на один месяц.
Позднее бывший функционер подал апелляцию в Верховный суд Норвегии, но она была отклонена.
3 года тюрьмы за помощь России: экс-босса биатлона сгубили охота и девушки
Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
