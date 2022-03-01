Комиссия спортсменов ОКР отказалась от совещания с МОК

Олимпийский комитет России (ОКР) прокомментировал ситуацию с отстранением спортсменов от соревнований.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал не допускать сборные России и Беларуси к международным стартам. 1 марта должно пройти совещание руководства МОК с комиссиями спортсменов национальных олимпийских комитетов.

«Прежде всего, мы расцениваем данные рекомендации как дискриминацию по национальному признаку. В данном случае это касается российских и белорусских спортсменов. К большому сожалению, это явный признак трансформации международного спорта в инструмент политических игр.

Особенно, если учесть то, как шаг за шагом менялась позиция МОК в сторону отстранения спортсменов и спортивных организаций двух наших стран. Для нас очевидно, что все решения принимались под мощным давлением извне со стороны сил, далеких от понимания принципов целостности олимпийского движения и невмешательства политики в спорт.

Теперь же назначаются некие консультации, но только после того, как решения приняты и даже исполняются. Получается, что мнение спортсменов, наше мнение, уже не имеет никакого значения. В этой связи комиссия спортсменов ОКР приняла единогласное решение отказаться от участия в данном совещании в предложенном формате», – заявили в ОКР.

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