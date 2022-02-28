Александр Тихонов: «Предлагаю провести чемпионат России по биатлону в открытом статусе. С удовольствием бы пригласил Беларусь, Казахстан и Монголию»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону предложил сделать открытым чемпионат России, который пройдет в Тюмени в конце марта.

«В условиях бойкота наших биатлонистов со стороны IBU предлагаю провести чемпионат России по биатлону в Тюмени в открытом статусе. С удовольствием бы пригласил на него команды Беларуси, Казахстана и Монголии. Также был бы рад, если бы китайские биатлонисты завершили сезон в России», – сказал Тихонов

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским и белорусским спортсменам соревноваться на этапах Кубка мира и Кубка IBU под национальным флагом.

Обе команды лишились возможности получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. Сборные России и Беларуси в ответ отказались выступать в нейтральном статусе, поэтому они пропустят оставшуюся часть сезона.