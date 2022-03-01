Олег Матыцин: «Рекомендации МОК с нашей точки зрения являются неадекватными. Наша основная задача – спокойно и без эмоции оценить юридическую сторону»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия рассчитывает на компенсации за отмену международных турниров на территории страны.

«Мы переживаем один из самых сложных, если не самый сложный период нашего взаимодействия с международным спортивным сообществом.

Рекомендации МОК (Международного олимпийского комитета) и решения международных федераций с нашей точки зрения являются неадекватными и политизированными.

Наша основная задача – спокойно и без эмоции оценить юридическую сторону. После разрыва контрактов поставлена задача обеспечить возврат средств или компенсацию», – заявил Матыцин.

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