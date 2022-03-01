Депутат Свищев: «Не понимаю, как мировой спорт может быть без российских спортсменов. Если парни в МОК, федерациях не одумаются, это станет катастрофой»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о санкциях в отношении российских спортсменов.

«Я вообще не понимаю, как мировой спорт может быть без российских спортсменов. Сами иностранцы не представляют этого.

Возможно, слабые федерации и слабые спортсмены потирают ручки и думают, что теперь без России они станут чемпионами мира и олимпийскими чемпионами. Запрет на участие россиян, сильнейшим во многих видах спорта, станет преимуществом для многих, это будет как допинг для них.

Уверен, что тема временная, все начнет восстанавливаться со временем, но как быстро мы не можем сказать. Конечно, это катастрофа для всего мирового спорта. Если эти парни в МОК (Международном олимпийском комитете), федерациях не одумаются, это станет катастрофой.

Завтра это пойдет в другие страны. Если они так с Россией обходятся, представьте, как эти «товарищи» поведут себя с более маленькими странами – их перекусят одним зубом, перешагнут и не заметят. Россия им не по зубам. В ближайшее время они серьезно пожалеют от того, что сделали», – сказал Свищев.