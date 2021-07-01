А что кроме Евро? Губерниева забанили на Украине, Хачанов вышел в 1/4 «Уимблдона», 24-летний вратарь «Коламбуса» погиб из-за пиротехники

Если вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости понедельника из мира другого спорта:

1. 🏒 «Монреаль» все-таки зацепил один матч в финале Кубка Стэнли, хотя был в шаге от отпуска: выиграл у «Тампы» только в овертайме, который начал в меньшинстве. Итог – 3:2 в пользу «Канадиенс», но 1-3 в серии. Победный гол (и дубль) на счету Джоша Андерсона, еще одну шайбу у хозяев забросил защитник Александр Романов, который не выходил на лед с 15 июня.

Легенда уходит: 40-летний нападающий Сергей Мозякин объявил о завершении карьеры. Чем будет дальше заниматься самый результативный игрок в истории КХЛ, пока неизвестно – но от работы в тренерском штабе «Магнитки» он отказался. Прощальный матч Мозякина клуб планирует провести на Мемориале Ромазана.

Ужасная трагедия за океаном. Латвийский вратарь «Коламбуса» Матисс Кивлениекс погиб во время празднования Дня независимости США с другими игроками. Как сообщила полиция, он выбежал из джакузи из-за неудачного запуска фейерверка, поскользнулся и ударился головой о бетон. Врачи не успели спасти жизнь 24-летнего хоккеиста.

Свежие трансферы в КХЛ: «Спартак» объявил о подписании голкипера Оскара Данска из «Вегаса», «Ак Барс» представил защитника Стивена Кэмпфера из «Бостона», а «Магнитка» расторгла контракт с Сергеем Плотниковым, но сохранит часть зарплаты форварда в платежной ведомости.

2. 🏀 Звезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо вряд ли сыграет в первом матче финальной серии с «Финиксом», который пройдет в ночь с 6 на 7 июля по московскому времени.

3. 🎾 Карен Хачанов впервые вышел в 1/4 финала «Уимблдона». Для этого он выиграл совершенно безумный матч у Себастьяна Корды – 10:8 в пятом сете. В решающей партии было 13 брейков, Карен только с четвертой попытки подал на матч.

Андрей Рублев с первой за 1,5 года баранкой проиграл Мартону Фучовичу, которого в этом сезоне победил трижды. А Даниил Медведев из-за дождя не закончил матч против Хуберта Хуркача – придется возвращаться на корт сегодня, хотя Роджер Федерер уже ждет в четвертьфинале.

Федерер, кстати, 58-й раз вышел в четвертьфинал «Шлема» и обновил собственный рекорд. Новак Джокович попал в восьмерку лучших 50-й раз – он по этому показателю второй.

Сенсация травяного сезона Людмила Самсонова проиграла Каролине Плишковой – прервалась ее серия из 10 подряд побед. Арина Соболенко зато впервые вышла в 1/4 финала на «Шлеме» и точно дебютирует в топ-3. А может вообще уехать с «Уимблдона» первой ракеткой мира.

4. 🏎️ Райкконен, скорее всего, уйдет из «Формулы-1» в конце сезона-2021.

Джолион Палмер считает, что Хэмилтон и «Мерседес» сдались – титул ушел Ферстаппену.

5. 🥊 Неочевидная мысль от брата Хабиба – легковеса Bellator Усмана Нурмагомедова: «Чтобы летать с орлами, не паситесь с индюками». Кого имел в виду боец?

6. 🏃‍♂️ Призер ЧМ-2017 по прыжкам в высоту Данил Лысенко дисквалифицирован до августа 2022 года за пропуск допинг-тестов и подделку документов. Но наказание могло быть и строже.

7. ⛸ Олимпийская чемпионка из Украины Оксана Баюл призналась, что в Пхенчхане-2018 болела за Евгению Медведеву. Алина Загитова, по ее мнению, ничего своего не создала.

8. 🎿 Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев внесен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Дмитрий негодует.

9. Союз биатлонистов России погасил долг перед IBU за нарушения антидопинговых правил – это более 1,5 млн евро. Но могут быть и новые траты.