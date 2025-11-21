  • Спортс
Ростовцев о составе сборной на этап Кубка Содружества: «Поскольку у Бабикова не было допуска УМО, место в резерве занял Колотов»

Ростовцев рассказал, как определялся состав сборной России на Кубок Содружества.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев высказался о составе сборной на этап Альфа-Банк Кубка Содружества, который пройдет 1–8 декабря в Ханты-Мансийске:

«В сентябре тренерский совет СБР установил критерии отбора в сборную для этапов Альфа-Банк Кубка Содружества. Эти правила позже утвердил исполком СБР, добавив уточнение: если соревнования юниоров совпадают по времени с этапом Кубка Содружества, мы не можем включать этих спортсменов в основную команду, которую финансирует государство. Именно по этим утвержденным правилам и был сформирован окончательный состав.

Сначала мы отобрали из списка кандидатов сборной (24 мужчины и 24 женщины) тех, у кого есть действующий допуск ФМБА. Затем мы сформировали состав по таким приоритетам: взяли 14 человек, которые проходят централизованную подготовку в мужской команде. Оставшихся четырех (Серохвостов, Каюмов, Поршнев, Логинов) добавили по рейтингу прошлого сезона. Поскольку у Антона Бабикова не было допуска (УМО), место в резерве занял Колотов.

Ровно по такой же логике формировалась женская команда. 16 человек с централизованной подготовки, по рейтингу прошлого сезона – Резцова и Плюснина, а также Мошкова – в резерв.

Окончательный состав СБР должен представить в Министерство спорта самое позднее за неделю до старта, поэтому при его определении мы не могли учитывать результаты ханты-мансийского этапа Альфа-Банк Кубка России», – рассказал Ростовцев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Союз биатлонистов России
