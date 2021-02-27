Мозякин завершил карьеру игрока в 40 лет

Нападающий Сергей Мозякин принял решение завершить карьеру хоккеиста.

О решении, принятом 40-летним форвардом, сообщил агент игрока Сергей Паремузов.

Последние 10 лет карьеры – период с 2011 года – нападающий провел в магнитогорском . Директор клуба Сергей Ласьков в мае сообщал, что форварду была предложена работа в тренерском штабе.

Мозякин – лучший бомбардир в истории . На его счету 756 (351+405) очков в регулярных чемпионатах и 172 (68+104) очка в плей-офф. Нападающему принадлежат и многие другие рекорды, в частности, он лидер по числу заброшенных шайб, результативных передач и очков в чемпионатах России.

В 2014 и 2016 годах Мозякин завоевывал Кубок Гагарина в составе «Металлурга». В качестве игрока сборной России нападающий становился чемпионом мира в 2008-м и 2009-м, победителем хоккейного турнира в рамках Олимпиады-2018 в Пхенчхане.