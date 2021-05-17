Оксана Баюл: «На Олимпиаде-2018 я болела за Медведеву. Потому что Загитова ничего своего не создала»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл поделилась мнением о и .

— Алина в вашем понимании не революционер? Она ведь тоже выиграла Олимпиаду в 15, когда многим казалось, что выиграть должен другой человек.

— Я в 2018-м болела за Женю Медведеву. И я смотрю, что делает она и Алина, – это два разных человека. На данный момент Алина ничего своего не создала. Я как минимум в 1993-м привнесла в мир фигурного катания вращение «кольцо».

— Женя внесла больше, чем Алина?

— Надо пожить, посмотреть, как будет.

— Вас удивило, что Алина пришла к вам в комментарии и так миролюбиво ответила?

— Абсолютно нет. Ее ответ прекрасно характеризовал Алину. Она хорошая, мягкая девочка. Она сказала: «Не переживай, я эту корону Навке отдам обратно». Я бы свою корону никому не дала бы носить и не возвращала обратно. Но это я. А тут – поносила и отдала.

— Получается, у Загитовой не чемпионский характер?

— Не буду так говорить. Она чемпионка, она выиграла Игры. Но что будет дальше – это вопрос. То, что видят фанаты перед собой, – это совершенно не то, что творится за кулисами. Там такая игра... отдельный бизнес, – рассказала Баюл.

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