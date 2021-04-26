Призер ЧМ-2017 по прыжкам в высоту Данил Лысенко дисквалифицирован до августа 2022 года за пропуск допинг-тестов и подделку документов

Серебряный призер чемпионата мира-2017 по прыжкам в высоту Даниил Лысенко дисквалифицирован до августа 2022 года за пропуск допинг-тестов и подделку документов.

Такое решение принял Спортивный арбитражный суд ( ).

Лысенко отстранили от соревнований летом 2018-го – спортсмен пропустил три допинг-теста в течение года. Позже он пытался оправдать один из пропусков болезнью, но оказалось, что его медицинская справка – подделка.

Антидопинговый орган Международной федерации легкой атлетики (AIU) провел расследование и выяснил, что в подделке документов Лысенко помогали его тренер Евгений Загорулько, президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин и еще ряд чиновников ВФЛА.

Шляхтина дисквалифицировали на 4 года в феврале 2020-го. Дело в отношении Загорулько прекратили в связи с его смертью в апреле 2021-го.

История одной большой лжи: как Россия спасала допинг-дело легкоатлета Данила Лысенко и попалась

В нашей легкой атлетике, наконец, добрались до босса: поймали на фальсификации, он покрывал лидера сборной

Легкая атлетика в коме: минус 14 медалей, 40 забаненных, лидер забил на допинг-контроль