Уимблдон. Соболенко играет с Рыбакиной, Швентек – с Жабер, Самсонова встретится с Плишковой, Барти – с Крейчиковой

В седьмой день «Уимблдона» Людмила Самсонова поборется с Каролиной Плишковой, а Арина Соболенко играет с Еленой Рыбакиной.
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Уимблдон
Лондон, Великобритания
28 июня – 11 июля 2021
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 35 016 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертый круг
- Дата проведения
- 5 июля, 15.00
- Дата проведения
- 5 июля, 13.05
- Дата проведения
- 5 июля, 13.05
- Дата проведения
- 5 июля, 15.00
- Дата проведения
- 5 июля, 15.30
- Дата проведения
- 5 июля, 16.30
- Дата проведения
- 5 июля, 17.30
- Дата проведения
- 5 июля, 18.30