Уимблдон. Соболенко играет с Рыбакиной, Швентек – с Жабер, Самсонова встретится с Плишковой, Барти – с Крейчиковой

Теги Уимблдон результаты WTA Анжелик Кербер Айла Томлянович Мэдисон Киз Каролина Плишкова Виктория Голубич Эшли Барти Онс Жабер Барбора Крейчикова Паула Бадоса Арина Соболенко Елена Рыбакина Каролина Мухова Кори Гауфф Ига Швентек Людмила Самсонова Эмма Радукану Теннис

В седьмой день «Уимблдона» Людмила Самсонова поборется с Каролиной Плишковой, а Арина Соболенко играет с Еленой Рыбакиной.

Все результаты турнира здесь. Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

28 июня – 11 июля 2021

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 35 016 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каролина Плишкова (Чехия) Людмила Самсонова (Россия)
Дата проведения
5 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Ига Швентек (Польша) Онс Жабер (Тунис)
7:5|1:6|1:2
Дата проведения
5 июля, 13.05
Онлайн матча

 

Елена Рыбакина (Казахстан) Арина Соболенко (Беларусь)
3:6|6:4|0:1
Дата проведения
5 июля, 13.05
Онлайн матча

 

Эшли Барти (Австралия) Барбора Крейчикова (Чехия)
Дата проведения
5 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Мэдисон Киз (США) Виктория Голубич (Швейцария)
Дата проведения
5 июля, 15.30
Онлайн матча

 

Паула Бадоса (Испания) Каролина Мухова (Чехия)
Дата проведения
5 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Кори Гауфф (США) Анжелик Кербер (Германия)
Дата проведения
5 июля, 17.30
Онлайн матча

 

Эмма Радукану (Великобритания) Айла Томлянович (Австралия)
Дата проведения
5 июля, 18.30
Онлайн матча

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья