Уимблдон. Соболенко играет с Рыбакиной, Швентек – с Жабер, Самсонова встретится с Плишковой, Барти – с Крейчиковой

В седьмой день «Уимблдона» Людмила Самсонова поборется с Каролиной Плишковой, а Арина Соболенко играет с Еленой Рыбакиной.

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Уимблдон

Лондон, Великобритания

28 июня – 11 июля 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 35 016 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертый круг

