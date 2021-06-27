Дмитрий Губерниев – Минкульту Украины: «Не сомневаюсь, что братский народ сделает все, чтобы ваше тупорылое решение было отменено»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на попадание в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

«Это, наверное, за то, что я последние десятилетия поддерживал украинский спорт, украинский биатлон, украинские лыжи, украинские прыжки в воду, украинское синхронное плавание. Много чего украинского спортивного я поддерживал и поддерживаю. У меня много друзей – замечательных украинских спортсменов, болельщиков и так далее.

Может быть, это за то, что я обращал внимание на то, что Андрей Шевченко и футболисты сборной Украины говорят по-русски? Именно русский язык объединял команду, которая очень неплохо выступила на чемпионате Европы.

Ну так вот, министерство бескультурья украинского. Знаете, есть такая поговорка, русская и украинская: «дуракам закон не писан». Я не сомневаюсь, что братский украинский народ, влюбленный в мои репортажи, замечательные болельщики Украины, которые пишут мне письма, смотрят мои репортажи, слушают их – так вот, народ сделает все, чтобы ваше тупорылое, идиотское, смешное решение было отменено.

Я мог бы продолжать беспрепятственно приезжать на Украину, на мою любимую Украину, будучи по-настоящему любимым комментатором, народным артистом и так далее. В общем, правда завсегда сильнее кривды», – сказал Губерниев.

«И смех и грех. Все знают, как я поддерживаю украинской спорт: биатлон, лыжи, плавание, греблю и футбол.

Я действительно считал, что украинская команда может дойти до финала и отдавал должное команде Шевченко. Если посмотрите, то я называл Андрея учеником Лобановского и восхищался ребятами. Видимо, министерство культуры смутило то, что я обращал внимание на то, что их сборная говорит ну русском языке.

Это решение министерства украинского бескультурья! Мне за них стыдно! Если я представляю угрозу национальной безопасности, поддерживая украинский спорт, то мне очень жалко этих людей», – цитирует Губерниева .

Дмитрий Губерниев внесен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины