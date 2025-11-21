Светлана Журова: «Мартен Фуркад – большой молодец, он последователен в своих заявлениях. Всегда поддерживает наших атлетов и выступает за спорт, а не политику»

  • Спортс
Журова похвалила Фуркада за последовательную позицию в спорте.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова похвалила Мартена Фуркада за последовательность.

Фуркад входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Сообщалось, что француз участвует в переговорах по вопросу допуска российских биатлонистов на международную арену.

«Фуркад – большой молодец, он последователен в своей позиции и заявлениях. Он всегда поддерживает наших атлетов и выступает за спорт, а не политику. Фуркад, как настоящий спортсмен, приветствует здоровую конкуренцию. Когда чиновники высказываются по поводу допуска наших спортсменов – это одно; а когда сами спортсмены – это уже другое, более весомое мнение.

Мы видим, что сейчас информационная машина в мире работает не в пользу России. На Западе регулярно находят каких-то спортсменов, не всегда известных, просто участников Олимпийских игр, например. И эти спортсмены делают громкие обращения, говорят, что ни в коем случае нельзя допускать россиян, что устроят бойкот, если допустят. Да ты сам больше никогда не сможешь попасть на Олимпиаду, куда ты такие заявления делаешь. Но при этом эти заявления яркие, звучные, они тиражируются на Западе. И все думают, что спортсмены против.

Поэтому очень важно, что именно такая мировая звезда, как Фуркад, выступает за возвращение российских биатлонистов. Из мировых спортивных личностей Фуркад сейчас выступает в противовес [Доминику] Гашеку. А то, что Гашек против нас, это не значит, что все остальные тоже против.

Думаю, что Фуркад найдет единомышленников по российскому вопросу в комиссии спортсменов МОК. Допускаю, что вслед за Фуркадом могут еще какие-то известные спортсмены высказать добрые слова о нас. Тогда это может возыметь эффект. Если Фуркад сможет изменить позицию IBU, будет здорово. Мы скажем ему за это большое человеческое спасибо! Он не боится гонений или каких-то санкций за свои слова, он настоящий чемпион», – сказала Журова.

Фуркад теперь – союзник России. После стольких ссор из-за Сочи и Логинова

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
Мартен Фуркад
сборная Франции
отстранение и возвращение России
Светлана Журова
сборная России жен
сборная России
МОК
Доминик Гашек
