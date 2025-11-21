Эдуард Латыпов: «Понимаю, что Олимпиады-2026 для нас может не быть. Если на следующий год откроются международные старты, это тоже будет очень хорошо»

Биатлонист Латыпов: понимаю, что Олимпиады для нас может не быть.

Трехкратный призер Олимпиады-2022 по биатлону Эдуард Латыпов рассказал, есть ли у него надежда выступить на Играх-2026 в Италии.

– Была ли нынешняя подготовка с олимпийским прицелом?

– Да. Она выстраивалась с прицелом на Олимпиаду не только на этот год, но и на весь четырехлетний цикл. Каждый год мы меняли направленность подготовки. Естественно, в уме был план с учетом зимних Игр. Потому что мы не знали, будет ли для нас Олимпиада или не будет. В любом случае, когда готовишься с прицелом на олимпийский сезон, ты не убираешь из расчета, что он будет российским. Ты же всегда хочешь выступать хорошо и показывать максимум. Правильно? Поэтому не было сомнений, чтобы провести так подготовку. Даже если на Олимпийские игры не поедем, будем выступать на российских стартах. Здесь есть что доказывать и где показывать результат.

– В мае ты говорил, что надежда на Олимпиаду еще остается. Как сейчас с ней?

– Стараюсь чересчур пессимистично не думать. Когда есть какая-то малейшая надежда, какая-то доля процента, то это все равно может случиться. Даже если не будет Олимпиады, то я к этому готов. А если будет, то тоже на какую-то часть буду готов. Всегда хочется надеяться на хорошее. Какой-то шанс есть – теоретический, гипотетический. Все может поменяться. При этом я реалист. Понимаю, что Игр для нас может не быть. Надеюсь, что что-то получится. Если на следующий год откроются международные старты, то это тоже будет очень хорошо.

– Следишь ли за мировыми новостями?

– Вижу, что представителей каких-то видов спорта допускают, кого-то – с оговорками. Есть федерации, которые смогли добиться своего и выиграть дело в Спортивном арбитражном суде. Смогут ли они в итоге выступать на международных соревнованиях или нет, пока непонятно. Тем не менее видно, что ситуация меняется. Отсюда и есть какая-то надежда. До этого во всех видах спорта было глухо. А сейчас наши спортсмены выступают, приносят медали, показывают высокие результаты – в той же гимнастике или в плавании. Демонстрируют, что они сильнейшие в мире, даже несмотря на все отстранения.

Пристально за тем, кто и что говорит в СМИ, не слежу. Сейчас много разных мнений по данному вопросу, и сложно в интернете прочитать достоверную информацию. Можно видео с помощью искусственного интеллекта смонтировать так, что не отличишь от настоящего. Поэтому хочется дождаться официальных объявлений, – сказал Латыпов.