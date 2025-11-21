  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Эдуард Латыпов: «Понимаю, что Олимпиады-2026 для нас может не быть. Если на следующий год откроются международные старты, это тоже будет очень хорошо»
0

Эдуард Латыпов: «Понимаю, что Олимпиады-2026 для нас может не быть. Если на следующий год откроются международные старты, это тоже будет очень хорошо»

Биатлонист Латыпов: понимаю, что Олимпиады для нас может не быть.

Трехкратный призер Олимпиады-2022 по биатлону Эдуард Латыпов рассказал, есть ли у него надежда выступить на Играх-2026 в Италии.

– Была ли нынешняя подготовка с олимпийским прицелом?

– Да. Она выстраивалась с прицелом на Олимпиаду не только на этот год, но и на весь четырехлетний цикл. Каждый год мы меняли направленность подготовки. Естественно, в уме был план с учетом зимних Игр. Потому что мы не знали, будет ли для нас Олимпиада или не будет. В любом случае, когда готовишься с прицелом на олимпийский сезон, ты не убираешь из расчета, что он будет российским. Ты же всегда хочешь выступать хорошо и показывать максимум. Правильно? Поэтому не было сомнений, чтобы провести так подготовку. Даже если на Олимпийские игры не поедем, будем выступать на российских стартах. Здесь есть что доказывать и где показывать результат.

– В мае ты говорил, что надежда на Олимпиаду еще остается. Как сейчас с ней?

– Стараюсь чересчур пессимистично не думать. Когда есть какая-то малейшая надежда, какая-то доля процента, то это все равно может случиться. Даже если не будет Олимпиады, то я к этому готов. А если будет, то тоже на какую-то часть буду готов. Всегда хочется надеяться на хорошее. Какой-то шанс есть – теоретический, гипотетический. Все может поменяться. При этом я реалист. Понимаю, что Игр для нас может не быть. Надеюсь, что что-то получится. Если на следующий год откроются международные старты, то это тоже будет очень хорошо.

– Следишь ли за мировыми новостями?

– Вижу, что представителей каких-то видов спорта допускают, кого-то – с оговорками. Есть федерации, которые смогли добиться своего и выиграть дело в Спортивном арбитражном суде. Смогут ли они в итоге выступать на международных соревнованиях или нет, пока непонятно. Тем не менее видно, что ситуация меняется. Отсюда и есть какая-то надежда. До этого во всех видах спорта было глухо. А сейчас наши спортсмены выступают, приносят медали, показывают высокие результаты – в той же гимнастике или в плавании. Демонстрируют, что они сильнейшие в мире, даже несмотря на все отстранения.

Пристально за тем, кто и что говорит в СМИ, не слежу. Сейчас много разных мнений по данному вопросу, и сложно в интернете прочитать достоверную информацию. Можно видео с помощью искусственного интеллекта смонтировать так, что не отличишь от настоящего. Поэтому хочется дождаться официальных объявлений, – сказал Латыпов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
отстранение и возвращение России
logoсборная России
logoЭдуард Латыпов
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Майгуров о недопуске россиян: «Кого IBU хочет наказать? Это немного вызывает улыбку из-за двойных стандартов»
16 ноября, 16:04
Майгуров о допуске: «Мы продолжаем предпринимать все возможные усилия для того, чтобы что-то изменить в текущей ситуации»
5 ноября, 17:52
Тренер биатлонистов Каминский: «Мы сидим на задних лапках и ждем, когда нас допустят. Но у нас есть все условия, чтобы создавать мероприятия не хуже Кубка мира»
13 октября, 11:17
Главные новости
Сливко о Кубке МЛКБ: «Лучшая эстафета в моей жизни. Надеюсь, меня сохранят в команде, мы на следующий год этим же составом поборемся за хет-трик»
вчера, 14:55
«Гонки были интересными. Хорошо еще, что до мордобоя не дошло». Тихонов о Кубке МЛКБ
вчера, 12:30
Даниил Серохвостов: «Было бы круто, если бы у нас было больше эстафет такими же сильными командами, как на Кубке МЛКБ»
вчера, 10:55
Анастасия Халили: «Поняла, что нужно хладнокровно работать для того, чтобы выиграть гонку. Стойка с пяти – успех, горжусь собой»
вчера, 10:43
⚡ Лига клубного биатлона. Команда Серохвостова и Халили выиграла смешанную эстафету, команда Латыпова и Резцовой – 2-я, команда Бажина и Казакевич – 3-я
вчера, 10:15
Губерниев о Кубке МЛКБ: «Серохвостов прав, что это главный старт сезона, потому что все невероятно мотивированы, знают, ради чего бегут»
вчера, 08:29
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартовал в сентябре, Кубок России – в конце ноября
вчера, 05:50
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: первый этап стартует в Эстерсунде в ноябре
21 ноября, 08:42
Шашилов о Кубке МЛКБ: «Хороший контрольный старт в начале сезона. Таких гонок должно быть больше»
22 ноября, 16:41
Кристина Резцова: «500 тысяч рублей – просто шикарный бонус. В наше время такие деньги за 30 минут работы нигде не получишь»
22 ноября, 12:48
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «Заявление Ковентри означает, что в отношении российских спортсменов все останется как есть. Нас пока никуда пускать не собираются»
20 ноября, 12:03
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
10 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
29 марта, 16:10