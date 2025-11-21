Эдуард Латыпов: «Благодарен Богу, что поехал на Игры в Пекин и смог там взять медали»

Биатлонист Латыпов: благодарен Богу, что взял медали на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Трехкратный бронзовый призер Олимпиады-2022 по биатлону Эдуард Латыпов рассказал, что благодарен Богу за то, что смог взять медали Игр.

– У тебя в коллекции есть три медали Олимпиады, но среди них нет золотой. Чувствуешь ли, что гештальт не закрыт?

– Естественно, для меня главная цель – золото Олимпиады. Но я благодарен Богу, что поехал на Игры в Пекин и смог там взять медали. Вспомни, как наши паралимпийцы приехали в Пекин, покатались на олимпийских трассах и уехали домой, даже не выступив. В 2018 году далеко не у всех была возможность поехать на Игры. Если с этой точки зрения рассматривать, то у нас все хорошо сложилось. После таких случаев говорить, что тебе обидно... Да, сильно расстроился, что не получилось выиграть золото. Очень хотел это сделать и осуществить мечту. Но я благодарен, что такое вообще случилось в моей жизни.

Конечно, когда мы только приехали с Олимпиады, у меня была спортивная злость. Хотел подготовиться к следующим Играм, на которых, как ты говоришь, закрыть гештальт. Мотивация была бешеная. Но, как видишь, не все от нас зависит. Поэтому многое за четыре года переосмыслил и сейчас по-другому смотрю на это.

– Будешь ли смотреть Олимпиаду?

– Почему нет? Конечно, буду смотреть, кто как готов. Сейчас Йоханнес и Тарьей Бо ушли, поэтому любопытно, кто станет новым лидером. Да и просто интересно следить за видом спорта, который я люблю.

– Вызывает споры вопрос, стоит ли показывать эту Олимпиаду в России. Как ты считаешь?

– На самом деле это не моя прерогатива, чтобы решать. Наверное, на ТВ рассчитывают, будут ли смотреть Олимпиаду люди в России, с учетом, что там почти не будет наших спортсменов. Рейтинги при отсутствии россиян могут сильно упасть. Телекомпании с этой точки зрения можно понять.

Но для нового поколения, для детей все равно важно показывать Олимпиаду. Я смотрел Игры, будучи юным спортсменом, и вдохновлялся победами как наших, так и зарубежных звезд. Тот же Уле Эйнар Бьорндален был примером для многих российских мальчишек. Так что это важно для развития спорта. А как в итоге решат, не от меня зависит. Если не будут показывать, то будем находить трансляции на других ресурсах, – сказал Латыпов.