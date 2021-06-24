Министерство культуры и информационной политики Украины внесло комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.
«Ого, какая новость! И смех, и грех! 😂», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Перечень составляется на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
В полном списке, опубликованном на сайте Минкульта Украины, находятся 204 человека.