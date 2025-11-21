Серохвостов о травме руки: «До сих пор не могу стрелять стоя»

Биатлонист Серохвостов: из-за травмы до сих пор не могу стрелять стоя.

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о последствиях травмы руки.

22-23 ноября в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ранее Серохвостов во время сборов вывихнул при падении большой палец на левой руке.

– Сильные удары и какие‑то рывки палки, мне неприятно. Не так больно, но такое ощущение, будто палец вытягивается.

– Важный момент, когда ты в гонке будешь это делать...

– Нет, я не буду это делать. Я не то что спокойно бегу, а бегу как могу, чуть‑чуть ограничиваясь левой рукой.

Насчет стрельбы – я до сих пор не могу стоя стрелять. У меня такой «грибок», что он упирается в большой палец. Я стреляю растянуто, а сейчас я физически не могу так сделать. Даже поставить сверху ничего не могу. Поэтому я сейчас на двух пальцах стреляю, – сказал Серохвостов.