  • Дмитрий Губерниев: «Зрительский интерес к биатлону сейчас не такой, какой был во времена нашего участия в этапах Кубка мира. Людям не совсем до спорта»
3

Губерниев рассказал о снижении зрительского интереса к биатлону.

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил уровень интереса к биатлону в России.

«Очень здорово, что начинает сезон клубный биатлон, там будут интересные контактные гонки с хорошими призовыми. Конечно, у СБР есть партнеры, в медийном плане ведется работа, с телевидением сотрудничают. Могли бы спортсменам в регионах побольше платить, но уж как есть. Поэтому биатлон в гораздо более привилегированном положении, чем многие другие виды спорта.

А так жду того, что в этом сезоне отлично проявит себя молодежь, потому что у нас есть много талантливых ребят. Жду возросшей конкуренции от них и вхождения в число лидеров. 

Понятно, что зрительский интерес сейчас не такой, какой был во времена нашего участия в этапах Кубка мира. Просто людям не совсем до спорта еще, дело не только в биатлоне. Могли бы, к примеру, наши звезды эстрады собирать стотысячные стадионы, если бы приезжала в Россию Бейонсе? Может быть, могли, а возможно, и нет.

Поэтому в данной ситуации спорт в любом случае объединяет людей в непростое время. Могу сказать, что и я лично, и мои коллеги по «Биатлону с Дмитрием Губерниевым» делаем максимум возможного, чтобы сохранить интерес к виду в стране», – сказал Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoсборная России
logoсборная России жен
телевидение
logoДмитрий Губерниев
logoКубок мира по биатлону
