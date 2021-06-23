«Коламбус» заявил, что Кивлениекс умер от падения и травмы головы

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«Коламбус» опубликовал свою версию событий, приведших к гибели голкипера сборной Латвии Матисса Кивлениекса.

«Коламбус Блю Джекетс» с глубокой скорбью сообщают, что накануне в возрасте 24 лет скончался вратарь Матисс Кивлениекс, к его гибели привел несчастный случай – травма головы при падении. Незамедлительно были вызваны медики, но вскоре наступила смерть», – сказано в заявлении.

«Мы шокированы и опечалены утратой Матисса Кивлениекса. Выражаем глубочайшее сочувствие его матери Астриде, его семье и друзьям в этот опустошительный момент. Киви был выдающимся молодым человеком. Он встречал каждый день и всех с улыбкой. То влияние, какое он оказал за четыре года в нашей системе, не будет забыто», – дал комментарии президент клуба по хоккейным операциям Джон Дэвидсон.

Ранее латвийское медиа Delfi писало, что во вратаря попал пиротехнический снаряд во время празднований, приуроченных ко Дню независимости США.

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