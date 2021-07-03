Уимблдон. Хачанов играет с Кордой, Рублев поборется с Фучовичем, Медведев – с Хуркачом, Федерер – с Сонего

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В седьмой день «Уимблдона» Карен Хачанов играет с Себастьяном Кордой, Андрей Рублев встретится с Мартоном Фучовичем, а Даниил Медведев – с Хубертом Хуркачом.

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Уимблдон

Лондон, Великобритания 

28 июня – 11 июля 2021

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 35 016 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карен Хачанов (Россия) Себастьян Корда (США)
3:6|6:4|2:1
Дата проведения
5 июля, 13.11
Онлайн матча

 

Мартон Фучович (Венгрия) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
5 июля, 15.10
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
5 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Кристиан Гарин (Чили)
Дата проведения
5 июля, 15.30
Онлайн матча

 

Роджер Федерер (Швейцария) Лоренцо Сонего (Италия)
Дата проведения
5 июля, 19.00
Онлайн матча

 

Маттео Берреттини (Италия) Илья Ивашко (Беларусь)
6:4|6:3|0:0
Дата проведения
5 июля, 13.07
Онлайн матча

 

Денис Шаповалов (Канада) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
5 июля, 15.10
Онлайн матча

 

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
5 июля, 16.30
Онлайн матча

 

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