Уимблдон. Хачанов играет с Кордой, Рублев поборется с Фучовичем, Медведев – с Хуркачом, Федерер – с Сонего

В седьмой день «Уимблдона» Карен Хачанов играет с Себастьяном Кордой, Андрей Рублев встретится с Мартоном Фучовичем, а Даниил Медведев – с Хубертом Хуркачом.
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Уимблдон
Лондон, Великобритания
28 июня – 11 июля 2021
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 35 016 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертый круг
- Дата проведения
- 5 июля, 13.11
- Дата проведения
- 5 июля, 15.10
- Дата проведения
- 5 июля, 16.30
- Дата проведения
- 5 июля, 15.30
- Дата проведения
- 5 июля, 19.00
- Дата проведения
- 5 июля, 13.07
- Дата проведения
- 5 июля, 15.10
- Дата проведения
- 5 июля, 16.30