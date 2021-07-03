Уимблдон. Хачанов играет с Кордой, Рублев поборется с Фучовичем, Медведев – с Хуркачом, Федерер – с Сонего

В седьмой день «Уимблдона» Карен Хачанов играет с Себастьяном Кордой, Андрей Рублев встретится с Мартоном Фучовичем, а Даниил Медведев – с Хубертом Хуркачом.

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Уимблдон

Лондон, Великобритания

28 июня – 11 июля 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 35 016 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертый круг

