Роднина о посредничестве Фуркада в переговорах по допуску российских биатлонистов: «Надо быть полным идиотом, чтобы не замечать, что что-то меняется»

Роднина: Фуркад не первый раз говорит, что российских спортсменов не хватает.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о том, что пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад взял на себя роль проводника в переговорах по допуску российских биатлонистов.

Об этом рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

«Фуркад уже не первый раз высказывается в таком ключе. Он постоянно говорит, что не хватает российских спортсменов. Вижу ли тенденцию в подобных высказываниях спортсменов? Надо быть полным идиотом, чтобы не замечать, что что-то меняется. Как в спорте, так и вообще в жизни», – сказала Роднина.

Фуркад теперь – союзник России. После стольких ссор из-за Сочи и Логинова

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
