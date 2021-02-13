Союз биатлонистов России погасил долг перед IBU за нарушения антидопинговых правил – это более 1,5 млн евро

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что СБР полностью погасил долг перед Международным союзом биатлонистов (IBU).

СБР ограничен в правах с декабря 2017-го из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил. Выплата долга была одним из 12 критериев восстановления.

«Долг перед IBU полностью погашен.

На протяжении последних лет мы были обязаны компенсировать IBU расходы, которое он понес в связи с расследованием Макларена. Эта сумма периодически корректировалась в сторону увеличения, но в этом сезоне она стабилизировалась. За три года мы компенсировали всю сумму, за все время она составила более 1,5 миллиона евро.

Мы рады, что в конечном итоге мы все выплатили. Для СБР это серьезная поддержка в будущем для стабилизации бюджета», – сказал Майгуров.

Майгуров также ответил на вопрос, поможет ли выплата долга в восстановлении по линии других критериев.



«Здесь не только это связано. Финансовый пункт выполнен, но еще есть статус , который необходимо восстановить. Сейчас мы реализуем программу антидопинговой стратегии на долгосрочный период, а также оказываем ту или иную помощь отделу расследований , – добавил глава СБР.

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