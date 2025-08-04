Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
Светлана Ишмуратова считает отличным выступление российских пловцов на ЧМ.
Российские пловцы завоевали восемь медалей на чемпионате мира в Сингапуре, включая три золота.
«Выступление на чемпионате мира – отличное! Поздравляю спортсменов и тренеров с успехом. Волнение за ребят, конечно же, было. И в большей степени из‑за политики. Но ведь справились. И как справились! А последний день выдался кульминационным на медали.
Простой в международных соревнованиях оказался некритичным. Хочется думать, что ребята настроились на борьбу и в очередной раз доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
