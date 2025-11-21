Дмитрий Губерниев: «Если бы в IBU были поумнее, то пустили бы белорусов на Кубок мира, чтобы нам показать фигу»
Губерниев: если бы IBU был умнее, то допустил бы белорусских биатлонистов.
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о совместных соревнованиях российских и белорусских биатлонистов.
22-23 ноября в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона.
«Я жду, что у спортсменов по-прежнему будут гореть глаза, несмотря на то, что мы пропускаем Олимпиаду. Тем не менее отчаиваться не будем. Биатлон прекрасен, биатлон любим.
Из-за того, что балбесы из IBU не допускают белорусов, у нас есть международные соревнования с хорошей конкуренцией – со Смольскими, Лазовским, Солой и другими ребятами. Если бы в IBU были поумнее, то пустили бы белорусов к себе на Кубок мира и другие соревнования, чтобы нам показать фигу», – сказал Губерниев.
