Управляющий партнер «Пари»: «Уверен, что новый год принесет рост букмекерского рынка на 20%»

Управляющий партнер «Пари» Дмитрий Сергеев подвел итоги 2023 года для компании и поделился ожиданиями от 2024-го.

– Можете подвести итоги за этот год? И какие планы на 2024-й?

– Что-то получилось, что-то нет. Говорил не раз – расстроен, что BetBoom нас немного опередил. Надеюсь, в следующем году мы это наверстаем.

Провели работу над ошибками, понимаем, куда мы целимся, сильно выросли за этот год, прям существенно. Выросли и в доле рынка, и в количестве пользователей. Сильно выросли в команде, открыли несколько новых офисов.

Смотрю очень оптимистично в новый год, уверен, что он принесет рост рынка процентов на 20 от текущих показателей. Будет сложно, но интересно.

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