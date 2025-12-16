Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет со «Спартой энд К», МБА встретится с «Никой»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут три матча.
«Надежда» примет «Спарту энд К», МБА сыграет с «Никой».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Надежда – Спарта энд К
16 декабря. 17.00
16 декабря. 18.30
МБА – Ника
16 декабря. 19.00
Положение команд: УГМК – 12-0, Динамо Курск – 12-1, Надежда – 8-4, Ника – 8-4, МБА – 7-5, Спарта энд К – 6-5, Динамо Москва – 6-6, Енисей – 5-8, Энергия 2-8, Самара – 2-10, Динамо Новосибирск – 2-10, Нефтяник – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
