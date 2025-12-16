0

Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет со «Спартой энд К», МБА встретится с «Никой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут три матча.

«Надежда» примет «Спарту энд К», МБА сыграет с «Никой».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Надежда – Спарта энд К

16 декабря. 17.00

Энергия – Динамо Новосибирск

16 декабря. 18.30

МБА – Ника

16 декабря. 19.00

Положение команд: УГМК – 12-0, Динамо Курск – 12-1, Надежда – 8-4, Ника – 8-4, МБА – 7-5, Спарта энд К – 6-5, Динамо Москва – 6-6, Енисей – 5-8, Энергия 2-8, Самара – 2-10, Динамо Новосибирск – 2-10, Нефтяник – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
