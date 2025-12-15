Сергей Козин о матче с «Автодором»: «Пока не можем показывать стабильный баскетбол все 40 минут»

Главный тренер «Пари НН» прокомментировал домашнюю победу над «Автодором».

«Пари Нижний Новгород» в упорной борьбе одержал домашнюю победу над «Автодором » (83:80). После матча главный тренер нижегородцев Сергей Козин дал оценку игре своей команды.

«Начали игру отвратительно, был отрезок 0:12. «Автодор» показал неплохой баскетбол в самом начале. Мы, может, где-то не настроились, где-то не забили свои броски, где-то не работала наша защита. Но вовремя перестроились, свели первую четверть к ничье и в принципе показывали неплохой баскетбол, даже в 3-й четверти преимущество дошло до 12 очков.

Но сегодня в отдельные моменты – где‑то 4‑5 отрезков – защита работала блестяще: «Автодор» просто не знал, что делать в свои 24 секунды, терял мяч, а мы не давали им наладить атаку», – сказал Козин.

Эта победа стала для «Пари НН» первой домашней после шести поражений подряд на своей площадке.